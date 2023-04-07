Прокофьева Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьева Евдокия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Прокофьев Василий Иванович

Отец ребёнка: Прокофьев Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1876

Сын: Прокофьев Василий Иванович

Отец ребёнка: Прокофьев Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Прокофьев Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1882

Сын: Прокофьев Яков Иванович

Отец ребёнка: Прокофьев Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Сигклитикия Ивановна

Отец ребёнка: Прокофьев Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1888

Сын: Прокофьев Александр Иванович

Отец ребёнка: Прокофьев Иван Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофьев Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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