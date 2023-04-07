Прокофьева Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Прокофьев Василий Иванович
Отец ребёнка: Прокофьев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1876
Сын: Прокофьев Василий Иванович
Отец ребёнка: Прокофьев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Прокофьев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Прокофьев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Сигклитикия Ивановна
Отец ребёнка: Прокофьев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1888
Сын: Прокофьев Александр Иванович
Отец ребёнка: Прокофьев Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно