Измайлов Пётр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Измайлов Пётр Григорьевич

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Место рождения

д. Высоково, Череповецкий р-н, Вологодская обл.

Дата рождения

1880

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Высоково, Череповецкий р-н, Вологодская обл.
Место жительства
С 1904 по 1938
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
1938
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