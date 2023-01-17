Измайлов Пётр Григорьевич
Место рожденияд. Высоково, Череповецкий р-н, Вологодская обл.
Дата рождения1880
Дата смерти1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Высоково, Череповецкий р-н, Вологодская обл.
Место жительства
С 1904 по 1938
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
1938