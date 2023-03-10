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Скосырева Параскева Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1883

Сын: Скосырев Александр

Отец ребёнка: Скосырев Василий Макарович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
12.04.1886

Сын: Скосырев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Скосырев Василий Макарович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
03.10.1888

Сын: Скосырев Сергей

Отец ребёнка: Скосырев Василий Макарович

Рождение ребёнка
25.09.1897

Дочь: Пелагия Васильевна

Отец ребёнка: Скосырев Василий Макарович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
25.09.1897

Сын: Скосырев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Скосырев Василий Макарович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скосырев Иван

Отец ребёнка: Скосырев Василий Макарович

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скосырев Василий Макарович

Смерть
Неизвестно
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