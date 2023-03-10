Скосырева Параскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1883
Сын: Скосырев Александр
Отец ребёнка: Скосырев Василий Макарович
Рождение ребёнка
12.04.1886
Сын: Скосырев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Скосырев Василий Макарович
Рождение ребёнка
03.10.1888
Сын: Скосырев Сергей
Отец ребёнка: Скосырев Василий Макарович
Рождение ребёнка
25.09.1897
Дочь: Пелагия Васильевна
Отец ребёнка: Скосырев Василий Макарович
Рождение ребёнка
25.09.1897
Сын: Скосырев Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Скосырев Василий Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скосырев Иван
Отец ребёнка: Скосырев Василий Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно