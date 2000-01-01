Шикуля Иван Федотов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шикуля Федот Петров
Рождение ребёнка
04.09.1909
Сын: Шикуля Иоанн Иванов
Мать ребёнка: Шикуля Агафия Маркова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шикуля Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Шикуля Агафия Маркова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шикуля Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Шикуля Агафия Маркова
Работа или профессия
Неизвестно