Шикуля Иван Федотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шикуля Иван Федотов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шикуля Федот Петров

Мать: Шикуля Наталия Дионисиева

Рождение ребёнка
04.09.1909

Сын: Шикуля Иоанн Иванов

Мать ребёнка: Шикуля Агафия Маркова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шикуля Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Шикуля Агафия Маркова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шикуля Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Шикуля Агафия Маркова

Работа или профессия
Неизвестно
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