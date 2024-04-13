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Герасимов Василий Степанович

Место рождения

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1915 ст.

Дата смерти

01.02.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Екатерина Михайловна

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Военная служба
Неизвестно
Зам. командира взвода 67 отдельной стрелковой роты отдела контрразведки "СМЕРШ" 27 армии 67 отдельная штрафная рота
Смерть
01.02.1943
г. Волгоград, Мамаев курган ; Сталинградская обл., г. Сталинград, ул. Зарайская

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