Герасимов Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения1915 ст.
Дата смерти01.02.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Зам. командира взвода 67 отдельной стрелковой роты отдела контрразведки "СМЕРШ" 27 армии 67 отдельная штрафная рота
Смерть
01.02.1943
г. Волгоград, Мамаев курган ; Сталинградская обл., г. Сталинград, ул. Зарайская