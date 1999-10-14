Гордиенко (Шапрон) Ульяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордиенко (Шапрон) Ульяна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шапрон Андрей Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Сын: Гордиенко Николай Кириллович

Отец ребёнка: Гордиенко Кирилл Андреевич

Рождение ребёнка
14.01.1935

Сын: Гордиенко Николай Кириллович

Отец ребёнка: Гордиенко Кирилл Андреевич

г. Полтава
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Гордиенко Галина Кирилловна

Отец ребёнка: Гордиенко Кирилл Андреевич

Рождение ребёнка
1938

Сын: Гордиенко Владимир Кириллович

Отец ребёнка: Гордиенко Кирилл Андреевич

г. Полтава
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордиенко Кирилл Андреевич

Смерть
Неизвестно
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