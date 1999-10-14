Гордиенко (Шапрон) Ульяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шапрон Андрей Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Сын: Гордиенко Николай Кириллович
Отец ребёнка: Гордиенко Кирилл Андреевич
Рождение ребёнка
14.01.1935
Сын: Гордиенко Николай Кириллович
Отец ребёнка: Гордиенко Кирилл Андреевич
г. Полтава
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Гордиенко Галина Кирилловна
Отец ребёнка: Гордиенко Кирилл Андреевич
Рождение ребёнка
1938
Сын: Гордиенко Владимир Кириллович
Отец ребёнка: Гордиенко Кирилл Андреевич
г. Полтава
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно