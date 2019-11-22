Болотов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1932
Дата смерти22.11.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1956
Дочь: Болотова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Луханина Мария Петровна
Рождение ребёнка
16.04.1959
Дочь: Болотова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Луханина Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Луханина Мария Петровна
Смерть
22.11.2019