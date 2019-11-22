Болотов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болотов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1932

Дата смерти

22.11.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1956

Дочь: Болотова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Луханина Мария Петровна

Рождение ребёнка
16.04.1959

Дочь: Болотова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Луханина Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луханина Мария Петровна

Смерть
22.11.2019
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