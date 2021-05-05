Сулекова (Кличенко) Софья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулекова (Кличенко) Софья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1941

Дата смерти

05.05.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сулеков Илья Егорович

Рождение ребёнка
11.10.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сулеков Илья Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сулеков Илья Егорович

Смерть
05.05.2021
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