Сулекова (Кличенко) Софья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1941
Дата смерти05.05.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сулеков Илья Егорович
Рождение ребёнка
11.10.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сулеков Илья Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.05.2021