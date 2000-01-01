Отяковская Ирина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отяковская Ирина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Отяковский Кузьма Федорович

Отец ребёнка: Отяковский Федор Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Отяковский Иван Федорович

Отец ребёнка: Отяковский Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Отяковский Тихон Федорович

Отец ребёнка: Отяковский Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Акулина Федоровна

Отец ребёнка: Отяковский Федор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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