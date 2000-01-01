Отяковская Ирина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Отяковский Кузьма Федорович
Отец ребёнка: Отяковский Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Отяковский Иван Федорович
Отец ребёнка: Отяковский Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Отяковский Тихон Федорович
Отец ребёнка: Отяковский Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Акулина Федоровна
Отец ребёнка: Отяковский Федор Васильевич
Смерть
Неизвестно