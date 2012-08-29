Кремнева (Карманова) Нина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1930
Дата смерти29.08.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кремнев Василий Иванович
Бракосочетание
19.01.1957
Рождение ребёнка
18.12.1957
Сын: Кремнев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Кремнев Василий Иванович
Рождение ребёнка
01.03.1960
Сын: Кремнев Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Кремнев Василий Иванович
Смерть
29.08.2012