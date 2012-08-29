Кремнева (Карманова) Нина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кремнева (Карманова) Нина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1930

Дата смерти

29.08.2012

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1930

Отец: Карманов Федор Иванович

Мать: Карманова (Жигульская) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кремнев Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Кремнев Василий Иванович

Бракосочетание
19.01.1957

Муж: Кремнев Василий Иванович

Рождение ребёнка
18.12.1957

Сын: Кремнев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Кремнев Василий Иванович

Рождение ребёнка
01.03.1960

Сын: Кремнев Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Кремнев Василий Иванович

Смерть
29.08.2012

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