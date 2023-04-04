(Зачупейко) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зачупейко) Галина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зачупейко Иван Никифорович

Мать: Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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