Серкина Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серкина Александра Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1906

Дочь: Кугданова Варвара Иосифовна

Отец ребёнка: Кугданов Иосиф Алексеевич

Рождение ребёнка
02.12.1912

Сын: Кугданов Иннокентий Иосифович

Отец ребёнка: Кугданов Иосиф Алексеевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Кугданов Николай Иосифович

Отец ребёнка: Кугданов Иосиф Алексеевич

Рождение ребёнка
31.12.1922

Дочь: Кугданова Валентина Ильинична

Отец ребёнка: Кугданов Иосиф Алексеевич

Рождение ребёнка
10.02.1925

Сын: Кугданов Анатолий Иосифович

Отец ребёнка: Кугданов Иосиф Алексеевич

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