Серкина Александра Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1906
Дочь: Кугданова Варвара Иосифовна
Отец ребёнка: Кугданов Иосиф Алексеевич
Рождение ребёнка
02.12.1912
Сын: Кугданов Иннокентий Иосифович
Отец ребёнка: Кугданов Иосиф Алексеевич
Рождение ребёнка
1921
Сын: Кугданов Николай Иосифович
Отец ребёнка: Кугданов Иосиф Алексеевич
Рождение ребёнка
31.12.1922
Дочь: Кугданова Валентина Ильинична
Отец ребёнка: Кугданов Иосиф Алексеевич
Рождение ребёнка
10.02.1925
Сын: Кугданов Анатолий Иосифович
Отец ребёнка: Кугданов Иосиф Алексеевич