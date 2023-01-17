Марина / Мария Стефанова (Стефановна)
Место рождения
Дата рождения21.09.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1893 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1913
Дочь: Егорова Агриппина Иоанновна
Отец ребёнка: Егоров Иоанн Федорович
Рождение ребёнка
02.02.1916 ст.
Отец ребёнка: Егоров Иоанн Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно