Марина / Мария Стефанова (Стефановна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина / Мария Стефанова (Стефановна)

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Место рождения

Базлык, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.09.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Базлык, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1913

Дочь: Егорова Агриппина Иоанновна

Отец ребёнка: Егоров Иоанн Федорович

Базлык, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1916 ст.

Сын: Егоров Никифор Иоаннович

Отец ребёнка: Егоров Иоанн Федорович

Базлык, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Иоанн Федорович

Смерть
Неизвестно
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