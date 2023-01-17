Баранов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранов Николай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

17.07.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1941

Сын: Баранов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Баранова Екатерина Степановна

Ключарево, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
17.07.1942
Серов, Серовский, Свердловская область
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