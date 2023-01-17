Баранов Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти17.07.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1941
Сын: Баранов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Баранова Екатерина Степановна
Ключарево, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
17.07.1942
Серов, Серовский, Свердловская область