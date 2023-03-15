Фроликова (Баранова) Фекла Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фроликова (Баранова) Фекла Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баранов Семен Стефанов

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1911

Муж: Фроликов Илья Федотов

Рождение ребёнка
01.08.1913

Дочь: Наталья Ильина

Отец ребёнка: Фроликов Илья Федотов

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.11.1914

Дочь: Екатерина ильина

Отец ребёнка: Фроликов Илья Федотов

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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