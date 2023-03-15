Фроликова (Баранова) Фекла Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баранов Семен Стефанов
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1911
Рождение ребёнка
01.08.1913
Дочь: Наталья Ильина
Отец ребёнка: Фроликов Илья Федотов
Рождение ребёнка
08.11.1914
Дочь: Екатерина ильина
Отец ребёнка: Фроликов Илья Федотов
Смерть
Неизвестно