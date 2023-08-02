Тулатов Беслан-Хаджи — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулатов Беслан-Хаджи

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

07.08.1864

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Тулатов Сурхау

Мать: Тулатова Аду

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Есенова Гошада

Мать ребёнка: Тулатова Госамайхо

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кубатиева Делет-хан

Мать ребёнка: Тулатова Госамайхо

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дударова Кызмида

Мать ребёнка: Тулатова Госамайхо

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Канукова Зарада

Мать ребёнка: Тулатова Госамайхо

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тулатова Госамайхо

Смерть
07.08.1864
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