Куприянов Геннадий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуприянов Геннадий Николаевич

Куприянов Геннадий Николаевич

avatar

Место рождения

Новая, Солигаличской уезд, Костромская губерния

Дата рождения

21.11.1905

Дата смерти

28.02.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая, Солигаличской уезд, Костромская губерния
Место жительства
С 1905
Новая, Солигаличской уезд, Костромская губерния
Место жительства
По 1931
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1938
Карельская АССР
Место жительства
По 1938
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1979
Пушкин, Царскосельский уезд
Место жительства
Неизвестно
Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Смерть
28.02.1979
Пушкин, Царскосельский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close