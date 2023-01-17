Куприянов Геннадий Николаевич
Место рождения
Дата рождения21.11.1905
Дата смерти28.02.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1905
Место жительства
По 1931
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1938
Карельская АССР
Место жительства
По 1938
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1979
Место жительства
Неизвестно
Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Смерть
28.02.1979