Мартынович Кузьма Иванович
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смерти1798
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Мартынович Иван
Мать: ?
Бракосочетание
Около 1770
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Мартынович (Евменова) Аксения Емельяновна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Мартынович) Зиновья? Кузьмовна
Мать ребёнка: Мартынович (Евменова) Аксения Емельяновна
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Мартынович (Евменова) Аксения Емельяновна
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Мартынович (Евменова) Аксения Емельяновна
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Мартынович (Евменова) Аксения Емельяновна
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Мартынович (Евменова) Аксения Емельяновна
Смерть
1798