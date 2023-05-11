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Мартынович Кузьма Иванович

Место рождения

Черноградь, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Мартынович Иван

Мать: ?

Черноградь, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
Около 1770

Жена: Мартынович (Евменова) Аксения Емельяновна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Мартынович Игнат Кузьмич

Мать ребёнка: Мартынович (Евменова) Аксения Емельяновна

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Мартынович) Зиновья? Кузьмовна

Мать ребёнка: Мартынович (Евменова) Аксения Емельяновна

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Мартынович Денис Кузьмич

Мать ребёнка: Мартынович (Евменова) Аксения Емельяновна

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Мартынович Роман Кузьмич

Мать ребёнка: Мартынович (Евменова) Аксения Емельяновна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Мартынович Петр Кузьмич

Мать ребёнка: Мартынович (Евменова) Аксения Емельяновна

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Мартынович Наум Кузьмич

Мать ребёнка: Мартынович (Евменова) Аксения Емельяновна

Черноградь, Червенский район, Минская область
Смерть
1798
Черноградь, Червенский район, Минская область

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