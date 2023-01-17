Алюхин Семен Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
1826
Произведен во священника к Николаевской Перебатинской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1831
Сын: Алюхин Александр Семенович
Мать ребёнка: Алюхина Любовь Александровна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Алюхин Константин Семенович
Мать ребёнка: Алюхина Любовь Александровна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Алюхина Любовь Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно