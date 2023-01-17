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Алюхин Семен Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
1826
Николаевский-Перебатинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Произведен во священника к Николаевской Перебатинской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1831

Сын: Алюхин Александр Семенович

Мать ребёнка: Алюхина Любовь Александровна

Николаевский-Перебатинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Алюхин Константин Семенович

Мать ребёнка: Алюхина Любовь Александровна

Николаевский-Перебатинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1834

Сын: Алюхин Николай Семенович

Мать ребёнка: Алюхина Любовь Александровна

Николаевский-Перебатинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алюхина Любовь Александровна

Смерть
Неизвестно
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