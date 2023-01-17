Колчанова (Боброва) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолчанова (Боброва) Лидия

Колчанова (Боброва) Лидия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Бобров Пантелеймон

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1916

Муж: Колчанов Михаил

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Колчанов Владислав

Отец ребёнка: Колчанов Михаил

Рождение ребёнка
22.08.1919

Сын: Колчанов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Колчанов Михаил

Рождение ребёнка
10.12.1921

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: Колчанов Михаил

Рождение ребёнка
07.10.1923

Дочь: Колчанова Муза

Отец ребёнка: Колчанов Михаил

USSR
Смерть
1930
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close