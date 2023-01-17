Колчанова (Боброва) Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1930
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Бобров Пантелеймон
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1916
Муж: Колчанов Михаил
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1917
Сын: Колчанов Владислав
Отец ребёнка: Колчанов Михаил
Рождение ребёнка
22.08.1919
Сын: Колчанов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Колчанов Михаил
Рождение ребёнка
10.12.1921
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Колчанов Михаил
Рождение ребёнка
07.10.1923
Дочь: Колчанова Муза
Отец ребёнка: Колчанов Михаил
USSR
Смерть
1930