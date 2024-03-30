Семенко (Мещерякова) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенко (Мещерякова) Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мещеряков Иван Васильевич

Мать: Мещерякова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
19.12.1954

Дочь: Кузина Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Семенко Михаил

Мухинский, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Ранее — Кагановичский район
Рождение ребёнка
1955

Сын: Семенко Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Семенко Михаил

Мухинский, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Ранее — Кагановичский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенко Александр Михайлович

Отец ребёнка: Семенко Михаил

Мухинский, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Ранее — Кагановичский район
Смерть
Неизвестно
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Похороны
Неизвестно
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
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