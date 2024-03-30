Семенко (Мещерякова) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1954
Дочь: Кузина Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Семенко Михаил
Ранее — Кагановичский район
Рождение ребёнка
1955
Сын: Семенко Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Семенко Михаил
Ранее — Кагановичский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенко Александр Михайлович
Отец ребёнка: Семенко Михаил
Ранее — Кагановичский район
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно