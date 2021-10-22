Бокарёв Михаил Павлович
Место рожденияРоссия, село Васильевка
Дата рождения14.09.1910
Дата смерти24.08.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1910
Отец: Бокарёва Павел Иванович
Россия, село Васильевка
Рождение ребёнка
24.10.1936
Дочь: Осипова Зинаида
Мать ребёнка: Бокарёва Мария
Россия, село Васильевка
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Бокарёв Иван
Мать ребёнка: Бокарёва Мария
Россия, село Васильевка
Рождение ребёнка
1941
Сын: Бокарёв Николай
Мать ребёнка: Бокарёва Мария
Россия, село Васильевка
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Аксёненко Нина
Мать ребёнка: Бокарёва Мария
Россия, село Васильевка
Смерть
24.08.1961
Россия, село Васильевка
Похороны
Неизвестно
Россия, село Васильевка