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Бокарёв Михаил Павлович

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Место рождения

Россия, село Васильевка

Дата рождения

14.09.1910

Дата смерти

24.08.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1910

Отец: Бокарёва Павел Иванович

Мать: Бокарёва Марина Яковлевна

Россия, село Васильевка
Рождение ребёнка
24.10.1936

Дочь: Осипова Зинаида

Мать ребёнка: Бокарёва Мария

Россия, село Васильевка
Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Бокарёв Иван

Мать ребёнка: Бокарёва Мария

Россия, село Васильевка
Рождение ребёнка
1941

Сын: Бокарёв Николай

Мать ребёнка: Бокарёва Мария

Россия, село Васильевка
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Аксёненко Нина

Мать ребёнка: Бокарёва Мария

Россия, село Васильевка
Смерть
24.08.1961
Россия, село Васильевка
Похороны
Неизвестно
Россия, село Васильевка
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