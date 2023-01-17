Власов Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Власов Алексей Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Власова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Власов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Власова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Власова Евдокия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно