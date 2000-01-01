Иванова (Телелюева) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Телелюева) Анна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Романычев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романычев Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Виктор

Смерть
Неизвестно
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