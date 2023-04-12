Чугунов Симеон Вуколов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧугунов Симеон Вуколов

Чугунов Симеон Вуколов

avatar

Место рождения

Самарская губерния, Российская империя

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1851 г.р.

Мать

Дети

1898 г.р.
1900 г.р.
1904 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Чугунов Вукол Павлович

Мать: Дарья Семенова

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.?.1898

Сын: Чугунов Сергей

Мать ребёнка: Ирина Иоаннова

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
02.?.1900

Сын: Чугунов Емельян

Мать ребёнка: Ирина Иоаннова

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
18.06.1904 ст.

Сын: Чугунов Леонтий Семенович

Мать ребёнка: Ирина Иоаннова

Васильевка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ирина Иоаннова

Самарская губерния, Россия
Смерть
Неизвестно
Васильевка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close