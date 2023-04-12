Чугунов Симеон Вуколов
Место рожденияСамарская губерния, Российская империя
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Чугунов Вукол Павлович
Мать: Дарья Семенова
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.?.1898
Сын: Чугунов Сергей
Мать ребёнка: Ирина Иоаннова
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
02.?.1900
Сын: Чугунов Емельян
Мать ребёнка: Ирина Иоаннова
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
18.06.1904 ст.
Сын: Чугунов Леонтий Семенович
Мать ребёнка: Ирина Иоаннова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ирина Иоаннова
Самарская губерния, Россия
Смерть
Неизвестно