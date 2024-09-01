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Павлов Сергей Никанорович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1903

Дата смерти

19.08.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беликова Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
18.03.1932

Дочь: Павлова Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: Беликова Нина Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1933

Сын: Павлов Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Беликова Нина Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.08.1942

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