Павлов Сергей Никанорович
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти19.08.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беликова Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
18.03.1932
Дочь: Павлова Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: Беликова Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Павлов Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Беликова Нина Алексеевна
Смерть
19.08.1942