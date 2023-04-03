Бородин Дмитрий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБородин Дмитрий Семенович

Бородин Дмитрий Семенович

avatar

Место рождения

с. Большереченского Тарского уезда

Дата рождения

10.02.1894

Дата смерти

17.08.1958

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1894

Отец: Бородин Семен Семенович

Мать: Бородина Федора Ивановна

с. Большереченского Тарского уезда
Рождение ребёнка
25.06.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жучкова Мария Алесандровна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жучкова Мария Алесандровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жучкова Мария Алесандровна

Смерть
17.08.1958
Томская область Каргасокского района Тевризский с/с
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close