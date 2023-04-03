Бородин Дмитрий Семенович
Место рожденияс. Большереченского Тарского уезда
Дата рождения10.02.1894
Дата смерти17.08.1958
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1894
Отец: Бородин Семен Семенович
Мать: Бородина Федора Ивановна
с. Большереченского Тарского уезда
Рождение ребёнка
25.06.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жучкова Мария Алесандровна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жучкова Мария Алесандровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.08.1958
Томская область Каргасокского района Тевризский с/с