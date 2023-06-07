Алексей Прокофьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексей Прокофьев

Алексей Прокофьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Прокофий Иванов

Мать: Марфа Иванова

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Меланья Алексеева

Мать ребёнка: Агафья Васильева

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Агафья Васильева

Рождение ребёнка
1803

Сын: Сергей Алексеев

Мать ребёнка: Агафья Васильева

Рождение ребёнка
1806

Сын: Федор Алексеев

Мать ребёнка: Агафья Васильева

Рождение ребёнка
1808

Сын: Василий Алексеев

Мать ребёнка: Агафья Васильева

Рождение ребёнка
1811

Сын: Матвей Алексеев

Мать ребёнка: Агафья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Васильева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close