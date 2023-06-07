Алексей Прокофьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Прокофий Иванов
Мать: Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Меланья Алексеева
Мать ребёнка: Агафья Васильева
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Агафья Васильева
Рождение ребёнка
1803
Сын: Сергей Алексеев
Мать ребёнка: Агафья Васильева
Рождение ребёнка
1806
Сын: Федор Алексеев
Мать ребёнка: Агафья Васильева
Рождение ребёнка
1808
Сын: Василий Алексеев
Мать ребёнка: Агафья Васильева
Рождение ребёнка
1811
Сын: Матвей Алексеев
Мать ребёнка: Агафья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Васильева
Смерть
Неизвестно