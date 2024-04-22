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Екатерина Степанова (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

01.12.1865 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1811 г.р.

Мать

Около 1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Степан Дементьев (Ич)

Мать: Анисья Корнилова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
01.12.1865 ст.
Причина смерти: простуда
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