Екатерина Степанова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1837
Дата смерти01.12.1865 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: Степан Дементьев (Ич)
Мать: Анисья Корнилова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
01.12.1865 ст.
Причина смерти: простуда