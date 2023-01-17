Левин Геннадий Евлампиевич
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Левин Евлампий Осипович
Мать: не указана
д.Петрово Махловской вол. Юрьевецкого у. Костромской губ.
Военная служба
05.04.1944
Юрьевецкий р-н, Ивановская обл, Россия
Род войск: 95 запасной стрелковый полк; 414 стрелковый полк 18 стрелковой дивизии (III) Воинское звание: красноармеец, рядовой | Юрьевецкий у. Костромской губ.
Смерть
Неизвестно