Казанцева (Новикова) Анастасия Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1998
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1915 или 1920
Рождение ребёнка
1920
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1930
Рождение
1998
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно