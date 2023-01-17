Казанцева (Новикова) Анастасия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцева (Новикова) Анастасия Ефимовна

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Место рождения

Кергуды, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1998

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

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Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1915 или 1920

Муж: Казанцев Василий Михайлович

Кергуды, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казанцев Василий Михайлович

Кергуды, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казанцев Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казанцев Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казанцев Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казанцев Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казанцев Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казанцев Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казанцев Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казанцев Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казанцев Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казанцев Василий Михайлович

Кергуды, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение
1998

Отец: не указан

Мать: не указана

Кергуды, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно
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