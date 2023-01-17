Негодяев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти1805
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Негодяев Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Негодяев Лаврентий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Негодяев Николай Иванович
Мать ребёнка: не указана
Борец, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1789
Сын: Негодяев Варфоломей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Негодяев Семион
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1805