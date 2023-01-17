Негодяев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Негодяев Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Негодяев Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Негодяев Лаврентий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Негодяев Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Борец, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Негодяев Варфоломей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Негодяев Семион

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1805
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