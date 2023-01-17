Миронова Акилина Ивановна
Место рожденияАрх.губерния, Онежский уезд, Вонгузская волость
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1735
Отец: Иван Прокопьевич
Мать: не указана
Арх.губерния, Онежский уезд, Вонгузская волость
Рождение ребёнка
Около 1766
Отец ребёнка: Миронов Андрей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Агрипина Андреевна
Отец ребёнка: Миронов Андрей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1784
Отец ребёнка: Миронов Андрей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно