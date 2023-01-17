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Миронова Акилина Ивановна

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Место рождения

Арх.губерния, Онежский уезд, Вонгузская волость

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: Иван Прокопьевич

Мать: не указана

Арх.губерния, Онежский уезд, Вонгузская волость
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Миронов Петр Андреевич

Отец ребёнка: Миронов Андрей Петрович

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Агрипина Андреевна

Отец ребёнка: Миронов Андрей Петрович

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Миронов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Миронов Андрей Петрович

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Андрей Петрович

Смерть
Неизвестно
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