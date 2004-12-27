Сухих Нина Ефимовна
Место рождения
Дата рождения27.01.1917
Дата смерти27.12.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1917
Рождение ребёнка
13.08.1938
Дочь: Мальцева Алевтина Дмитриевна
Отец ребёнка: Сухих Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Важова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Сухих Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сухих Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булдакова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Сухих Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.12.2004
Бурмакино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область