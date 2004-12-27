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Сухих Нина Ефимовна

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Место рождения

Сивковы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

27.01.1917

Дата смерти

27.12.2004

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Сивковы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
13.08.1938

Дочь: Мальцева Алевтина Дмитриевна

Отец ребёнка: Сухих Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Важова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Сухих Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухих Леонид Иванович

Отец ребёнка: Сухих Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булдакова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Сухих Иван Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухих Иван Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухих Дмитрий Васильевич

Смерть
27.12.2004
Бурмакино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
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