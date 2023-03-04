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Муса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

ЯХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Умар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухаммад джан

Мать ребёнка: не указана

Сингели, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухаммад Али

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухаммад Али

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарифа

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1844
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