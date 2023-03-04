Муса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Умар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухаммад джан
Мать ребёнка: не указана
Сингели, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухаммад Али
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухаммад Али
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарифа
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1844