Гриша Ованесович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриша Ованесович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Абрамов Ованес Григорьевич

Мать: Абрамов Мария

Смерть
1922
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