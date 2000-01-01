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Гриша Ованесович
Гриша Ованесович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1919
Дата смерти
1922
Пол
Мужской
Отец
Абрамов Ованес Григорьевич
1884 г.р.
Мать
Абрамов Мария
1891 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец:
Абрамов Ованес Григорьевич
Мать:
Абрамов Мария
Смерть
1922
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