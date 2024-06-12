Дарья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Феодосий Иванович
Отец ребёнка: Иван Лаврентьевич
Скорлываново, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно