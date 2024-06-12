Дарья Никифоровна 1802 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дарья Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1801 г.р.

Дети

Около 1826 г.р.

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Феодосий Иванович

Отец ребёнка: Иван Лаврентьевич

Скорлываново, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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