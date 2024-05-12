Пешехонцев Василий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пешехонцев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Червякова (Пешехонцева) Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: (Кабакин) Анисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пешехонцев Иван Васильевич

Мать ребёнка: (Кабакин) Анисия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Кабакин) Анисия

Смерть
Неизвестно

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