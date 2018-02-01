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Leskinen / Leskin (Judina) Anna Maksimintytär

Место рождения

Kitelä, Impilahti

Дата рождения

01.02.1822

Дата смерти

1902

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1822

Отец: Judin Maksim Petrinpoika

Мать: Judina Akilina Grigoreintytär

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Leskinen / Leskin Vasilei Stepaninpoika

Рождение ребёнка
01.07.1842

Сын: Leskinen / Leskin Sergei Vasileinpoika

Отец ребёнка: Leskinen / Leskin Vasilei Stepaninpoika

Рождение ребёнка
16.03.1846

Дочь: Hodju (Leskinen / Leskin) Irina Vasileintytär

Отец ребёнка: Leskinen / Leskin Vasilei Stepaninpoika

Рождение ребёнка
10.12.1850

Сын: Leskinen / Leskin Nikolai Vasileinpoika

Отец ребёнка: Leskinen / Leskin Vasilei Stepaninpoika

Рождение ребёнка
1852

Сын: Leskinen / Leskin Grigori Vasileinpoika

Отец ребёнка: Leskinen / Leskin Vasilei Stepaninpoika

Смерть
1902

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