Leskinen / Leskin (Judina) Anna Maksimintytär
Место рожденияKitelä, Impilahti
Дата рождения01.02.1822
Дата смерти1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1822
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1842
Рождение ребёнка
16.03.1846
Дочь: Hodju (Leskinen / Leskin) Irina Vasileintytär
Отец ребёнка: Leskinen / Leskin Vasilei Stepaninpoika
Рождение ребёнка
10.12.1850
Рождение ребёнка
1852
Смерть
1902