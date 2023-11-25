Калинин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалинин Виктор

Калинин Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Надежда Викторовна

Мать ребёнка: Калинина Альбина Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Калинина Альбина Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Калинина Альбина Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Альбина Семёновна

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