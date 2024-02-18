Нешмонина (Шептухина) Матрена Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шептухин Георгий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пушкарева Мария Михайловна
Отец ребёнка: Ххх Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ххх Михаил
Рождение ребёнка
42
Сын: Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Ххх Михаил
Рождение ребёнка
07.05.1925
Отец ребёнка: Нешмонин Илья Петрович
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
Неизвестно