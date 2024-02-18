Нешмонина (Шептухина) Матрена Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нешмонина (Шептухина) Матрена Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шептухин Георгий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пушкарева Мария Михайловна

Отец ребёнка: Ххх Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нешмонин Илья Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ххх Михаил

Рождение ребёнка
42

Сын: Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Ххх Михаил

Рождение ребёнка
07.05.1925

Сын: Нешмонин Владимир Ильич

Отец ребёнка: Нешмонин Илья Петрович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
Неизвестно

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