(Жамалетдинова) Асхапжамал
Место рожденияд.Тат.Аксу Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения01.04.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Тат.Аксу Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
01.06.1923
Отец ребёнка: Мингалиев Курбан
д.Тат.Аксу Буинского р-на
Рождение ребёнка
01.12.1929
Сын: Курбангалиев Вазих Курбанович
Отец ребёнка: Мингалиев Курбан
д.Тат.Аксу Буинского р-на
Рождение ребёнка
12.03.1934
Сын: Мингалиев Мубин
Отец ребёнка: Мингалиев Курбан
д.Тат.Аксу Рунгинской волости Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
14.05.1937
Сын: Курбангалиев Якуп Курбанович
Отец ребёнка: Мингалиев Курбан
д.Тат.Аксу Буинского р-на
Смерть
Неизвестно