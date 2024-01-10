(Жамалетдинова) Асхапжамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Жамалетдинова) Асхапжамал

Место рождения

д.Тат.Аксу Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

01.04.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Тат.Аксу Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
01.06.1923

Сын: Курбангалиев Шагимардан

Отец ребёнка: Мингалиев Курбан

д.Тат.Аксу Буинского р-на
Рождение ребёнка
01.12.1929

Сын: Курбангалиев Вазих Курбанович

Отец ребёнка: Мингалиев Курбан

д.Тат.Аксу Буинского р-на
Рождение ребёнка
12.03.1934

Сын: Мингалиев Мубин

Отец ребёнка: Мингалиев Курбан

д.Тат.Аксу Рунгинской волости Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
14.05.1937

Сын: Курбангалиев Якуп Курбанович

Отец ребёнка: Мингалиев Курбан

д.Тат.Аксу Буинского р-на
Смерть
Неизвестно
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