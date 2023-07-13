Собянина Манефа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1947
Дочь: Собянина Надежда Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.04.1951
Дочь: Заякина Любовь Борисовна
Отец ребёнка: Пименов Борис Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самыкина Галина Борисовна
Отец ребёнка: Пименов Борис Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пименов Николай Борисович
Отец ребёнка: Пименов Борис Николаевич
Смерть
Неизвестно