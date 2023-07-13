Собянина Манефа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собянина Манефа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1947

Дочь: Собянина Надежда Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.04.1951

Дочь: Заякина Любовь Борисовна

Отец ребёнка: Пименов Борис Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самыкина Галина Борисовна

Отец ребёнка: Пименов Борис Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пименов Николай Борисович

Отец ребёнка: Пименов Борис Николаевич

Смерть
Неизвестно
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