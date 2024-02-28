Теремязева (Колесникова, Жерноклеева) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теремязева (Колесникова, Жерноклеева) Мария Фёдоровна

Место рождения

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
07.01.1909 ст.

Муж: Жерноклеев Митрофан Петрович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Жерноклеева Фёкла Митрофановна

Отец ребёнка: Жерноклеев Митрофан Петрович

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
27.05.1912 ст.

Дочь: Жерноклеева Фёкла Митрофановна

Отец ребёнка: Жерноклеев Митрофан Петрович

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
14.04.1914 ст.

Сын: Жерноклеев Андрей Митрофанович

Отец ребёнка: Жерноклеев Митрофан Петрович

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
10.06.1921

Дочь: Жерноклеева Ольга Митрофановна

Отец ребёнка: Жерноклеев Митрофан Петрович

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
17.03.1925

Сын: Теремязев Михаил Антонович

Отец ребёнка: не указан

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Развод
1925

Муж: Жерноклеев Митрофан Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
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