Теремязева (Колесникова, Жерноклеева) Мария Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1909 ст.
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Жерноклеева Фёкла Митрофановна
Отец ребёнка: Жерноклеев Митрофан Петрович
Рождение ребёнка
27.05.1912 ст.
Дочь: Жерноклеева Фёкла Митрофановна
Отец ребёнка: Жерноклеев Митрофан Петрович
Рождение ребёнка
14.04.1914 ст.
Сын: Жерноклеев Андрей Митрофанович
Отец ребёнка: Жерноклеев Митрофан Петрович
Рождение ребёнка
10.06.1921
Дочь: Жерноклеева Ольга Митрофановна
Отец ребёнка: Жерноклеев Митрофан Петрович
Рождение ребёнка
17.03.1925
Сын: Теремязев Михаил Антонович
Отец ребёнка: не указан
Развод
1925
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно