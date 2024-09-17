Скрылев Иван Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1893
Дата смерти1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: Скрыль Антон
Мать: Скрыль Устиния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скрылева Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Скрылева (Тимаревских) Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скрылева Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Скрылева (Тимаревских) Анна Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Скрылев Григорий Иванович
Мать ребёнка: Скрылева (Тимаревских) Анна Ефимовна
Ранение
?.11.1916
136 пехотный Тагаронгский полк, контузия, Неврологический институт с диагнозом «травматическая истерия"
Рождение ребёнка
16.12.1927
Мать ребёнка: Скрылева (Тимаревских) Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
22.01.1929
Дочь: Еськина (Скрылева) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Скрылева (Тимаревских) Анна Ефимовна
Смерть
1949