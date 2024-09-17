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Скрылев Иван Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

1949

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: Скрыль Антон

Мать: Скрыль Устиния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скрылева Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Скрылева (Тимаревских) Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скрылева Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Скрылева (Тимаревских) Анна Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скрылева (Тимаревских) Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Скрылев Григорий Иванович

Мать ребёнка: Скрылева (Тимаревских) Анна Ефимовна

Вострово, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Ранение
?.11.1916
136 пехотный Тагаронгский полк, контузия, Неврологический институт с диагнозом «травматическая истерия"
Рождение ребёнка
16.12.1927

Сын: Скрылев Василий Иванович

Мать ребёнка: Скрылева (Тимаревских) Анна Ефимовна

Вострово, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.01.1929

Дочь: Еськина (Скрылева) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Скрылева (Тимаревских) Анна Ефимовна

Смерть
1949

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