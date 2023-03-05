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Емельян Михйлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

18.11.1767 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1710 г.р.

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1725

Дочь: Ания Емельянова

Мать ребёнка: Агафья Филатова

Рождение ребёнка
1725

Сын: Гаврил Емельянов

Мать ребёнка: Агафья Филатова

Рождение ребёнка
16.04.1727 ст.

Дочь: Ирина Емельянова

Мать ребёнка: Агафья Филатова

Рождение ребёнка
1734

Дочь: Наталья Емельянова

Мать ребёнка: Агафья Филатова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Филатова

Место жительства
Неизвестно
Залужье, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
18.11.1767 ст.
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