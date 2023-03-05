Емельян Михйлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смерти18.11.1767 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Ания Емельянова
Мать ребёнка: Агафья Филатова
Рождение ребёнка
1725
Сын: Гаврил Емельянов
Мать ребёнка: Агафья Филатова
Рождение ребёнка
16.04.1727 ст.
Дочь: Ирина Емельянова
Мать ребёнка: Агафья Филатова
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Наталья Емельянова
Мать ребёнка: Агафья Филатова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Филатова
Место жительства
Неизвестно
Залужье, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
18.11.1767 ст.