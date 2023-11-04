Макаров Ефим Макарьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смерти25.02.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1931
Дочь: Арсенина Надежда Ефимовна
Мать ребёнка: Макарова Акулина Абрамовна
Деревня Гончарово, Дорогобужский район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.02.1945
Умер в возрасте 75 лет от старческого состояния Место смерти: д. Ново-Кузмино, Дорогобужский район, Смоленская область ? Совет Семендяевск ?