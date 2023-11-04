Макаров Ефим Макарьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Ефим Макарьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

25.02.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1931

Дочь: Арсенина Надежда Ефимовна

Мать ребёнка: Макарова Акулина Абрамовна

Деревня Гончарово, Дорогобужский район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Акулина Абрамовна

Смерть
25.02.1945
Умер в возрасте 75 лет от старческого состояния Место смерти: д. Ново-Кузмино, Дорогобужский район, Смоленская область ? Совет Семендяевск ?
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