Кобозев Федор Никанорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКобозев Федор Никанорович

Кобозев Федор Никанорович

Место рождения

Троицк, Троицкий, Челябинская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

16.06.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Рождение ребёнка
16.07.1919

Сын: Кобозев Константин Федорович

Мать ребёнка: не указана

Харбин
Смерть
16.06.1938
Черноскутова, Каменский, Свердловская область
Арестован в деревне Черноскутова, где работал на постройке мельницы. Где именно был расстрелян, неизвестно.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close