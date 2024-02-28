Кобозев Федор Никанорович
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти16.06.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1919
Сын: Кобозев Константин Федорович
Мать ребёнка: не указана
Харбин
Смерть
16.06.1938
Черноскутова, Каменский, Свердловская область
Арестован в деревне Черноскутова, где работал на постройке мельницы. Где именно был расстрелян, неизвестно.