Гусева Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусева Евдокия Семеновна

Гусева Евдокия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1887

Сын: Гусев Николай Иванович

Отец ребёнка: Гусев Иван Ефремович

Васильково, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.04.1894

Сын: Гусев Георгий Иванович

Отец ребёнка: Гусев Иван Ефремович

Рождение ребёнка
06.02.1896

Сын: Гусев Федор Иванович

Отец ребёнка: Гусев Иван Ефремович

Рождение ребёнка
25.10.1898

Дочь: Гусева Анна Ефремовна

Отец ребёнка: Гусев Иван Ефремович

Рождение ребёнка
01.04.1901

Сын: Гусев Зосима Иванович

Отец ребёнка: Гусев Иван Ефремович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close