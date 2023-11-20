Гусева Евдокия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1887
Отец ребёнка: Гусев Иван Ефремович
Васильково, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.04.1894
Отец ребёнка: Гусев Иван Ефремович
Рождение ребёнка
06.02.1896
Сын: Гусев Федор Иванович
Отец ребёнка: Гусев Иван Ефремович
Рождение ребёнка
25.10.1898
Дочь: Гусева Анна Ефремовна
Отец ребёнка: Гусев Иван Ефремович
Рождение ребёнка
01.04.1901
Отец ребёнка: Гусев Иван Ефремович
Смерть
Неизвестно