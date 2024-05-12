Зацерман (Левинская) Матильда (Матля) Ананиевна 25.06.1897 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Зацерман (Левинская) Матильда (Матля) Ананиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1897 ст.

Отец: Левинский Ананий (Хананья) Иосифович

Мать: Левинская Сарра

Место рождения не удается прочитать. | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 404 - Актовые записи о рождении еврейс... Показать все
Бракосочетание
19.12.1918

Муж: Зацерман Григорий Владимирович

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
Неизвестно

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